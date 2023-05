Anfang April kündigte er an, dass er mit 91 Jahren noch einmal heiraten wird. Jetzt hat Freddy Quinn seine Worte in die Tat umgesetzt und seiner Partnerin Rosi (64) am Dienstag in Hamburg das Jawort gegeben. Das berichtet die «Bild»-Zeitung. Fotos zeigen das strahlende Brautpaar bei seiner standesamtlichen Trauung.