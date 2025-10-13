Schlagerstar Andrea Berg geht 2027 wieder auf grosse Tour

Andrea Berg (59) legt nach: Am heutigen Montag kündigte die Schlagersängerin an, dass sie 2027 wieder auf grosse Tour gehen werde. Die Arenatour führt Berg im Oktober und November übernächstes Jahr in 23 Städte durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Mit der neuen Tour will die Sängerin offenbar den Erfolg ihrer diesjährigen «Party, Hits, Emotionen»–Konzertreihe wiederholen. Über 21 ausverkaufte Shows hatten den Fans «spektakuläre Bühnenbilder, sechs atemberaubende Kostümwechsel, eine mitreissende Liveband und Andrea Bergs unnachahmliche Verbindung zum Publikum» geboten, wie es in der Pressemitteilung heisst. Auch für Berg war es eine Ausnahmeerfahrung, wie sie sagt: «Die Verbindung mit meinem Publikum war so intensiv wie nie zuvor. Das hat mich unglaublich berührt.»
Brandneue Bühnenshow mit alten Hits und neuen Songs
Für die neue Tournee wurde eine «brandneue Bühnenshow» angekündigt mit allen Hits, Liveband, Tänzern und Kostümwechseln. Aber auch neue Songs soll Andrea Berg 2027 in den Arenen singen.
In den sozialen Medien kündigte Berg die neue Tournee ebenfalls an. Sie habe sich seit Wochen darauf gefreut, die Nachricht mit ihren Fans zu teilen, schreibt der Schlagerstar und verspricht: «Wir arbeiten schon jetzt an einer neuen, spektakulären Bühnenshow mit vielen Überraschungen.»
Die Termine in der Übersicht:
02.10.2027: Wetzlar, Buderus Arena Wetzlar
08.10.2027: Hannover, ZAG Arena
09.10.2027: Dortmund, Westfalenhalle
10.10.2027: Halle / Westfalen, OWL Arena
14.10.2027: Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA
15.10.2027: Nürnberg, PSD Bank Nürnberg ARENA
16.10.2027: München, Olympiahalle München
17.10.2027: Zürich, Hallenstadion Zürich
22.10.2027: Erfurt, Messe Erfurt
23.10.2027: Mannheim, SAP ARENA
24.10.2027: Neu–Ulm, ratiopharm arena
29.10.2027: Chemnitz, Messe Chemnitz
30.10.2027: Berlin, Uber Arena
31.10.2027: Kiel, Wunderino Arena
05.11.2027: Magdeburg, GETEC–Arena
06.11.2027: Köln, LANXESS arena
07.11.2027: Oberhausen, Rudolf Weber–ARENA
11.11.2027: Rostock, StadtHalle Rostock
12.11.2027: Bremen, ÖVB–Arena
13.11.2027: Hamburg, Barclays Arena
19.11.2027: Graz, Stadthalle Graz
20.11.2027: Linz, TipsArena
21.11.2027: Salzburg, Salzburgarena
Der Vorverkauf startet am Mittwoch, den 15.10.2025, ab 10:00 Uhr zuerst auf eventim.de, oeticket.com und ticketcorner.ch. Ab dem 17.10.2025 sind die Karten auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben.