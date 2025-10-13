Schlagerstar Andrea Berg geht 2027 wieder auf grosse Tour

Mit der neuen Tour will die Sängerin offenbar den Erfolg ihrer diesjährigen «Party, Hits, Emotionen»–Konzertreihe wiederholen. Über 21 ausverkaufte Shows hatten den Fans «spektakuläre Bühnenbilder, sechs atemberaubende Kostümwechsel, eine mitreissende Liveband und Andrea Bergs unnachahmliche Verbindung zum Publikum» geboten, wie es in der Pressemitteilung heisst. Auch für Berg war es eine Ausnahmeerfahrung, wie sie sagt: «Die Verbindung mit meinem Publikum war so intensiv wie nie zuvor. Das hat mich unglaublich berührt.»