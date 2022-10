Schlagerstar Claudia Jung: «CDs wird es nicht mehr lange geben»

«Einfach jung» lautet der Titel Ihres neuen Albums. Ihr Name ist bei Ihnen Programm. Wie halten Sie sich so jung und fit?

Jung: Ich glaube, das liegt an meiner Familie, meinen Tieren und der Art und Weise, wie wir leben. Ich freue mich immer, wenn ich, so wie jetzt mit meinem neuen Album, in die Städte fahre, nach München oder Berlin. Ich geniesse das für einen Tag oder für zwei sehr. Aber ich geniesse es noch viel mehr, wieder nach Hause zurückzukommen, wo Fuchs und Hase sich noch gute Nacht sagen. In unserem Weiler gibt es keine Strassenlaternen, am Abend ist es stockdunkel. Ich brauche entweder Taschenlampen oder an die Mütze genähte Lämpchen, um zu sehen, wo der Weg ist. Da habe ich wirklich meine Ruhe, kann mich auf alles Wesentliche konzentrieren und besinnen. Und das macht mich glücklich.