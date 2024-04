Schlagerstar Claudia Jung: Sie lehnte Sex für den Karriere-Boost ab

Claudia Jung: «Das sind Machtspielchen»

Jahre später habe sie denjenigen wieder getroffen, der ihr das unmoralische Angebot machte, und ihm aber nur ein süffisantes Lächeln gezeigt: «Ah, wir hatten ja schon mal das Vergnügen.» Das sei peinlich gewesen, aber nicht für sie. Generell habe sie für ihre Karriere noch nie etwas getan, was sie hinterher bereut habe. Sie lasse sich nicht verbiegen: «Ich entscheide selbst, was ich anziehe und wie ich auf der Bühne performe.» Besonders wenn von «höherer Stelle» gefordert wurde, dass sie «dies oder jenes» Outfit tragen solle, habe sie sich geweigert. «Das sind Machtspielchen, auf die ich noch nie Lust hatte», so Jung. Natürlich müsse man sich aber den Konsequenzen bewusst sein: «Wenn du dich in einer Sendung weigerst, den Auftritt so oder so zu machen, dann bist du beim nächsten Mal halt nicht mehr dabei.»