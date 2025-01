Schlagerstar Heino geniesst Winterzauber in Schladming

Auf seinem Instagram–Account gewährte der Musiker zudem private Einblicke in seinen Aufenthalt in Schladming. «Wir verbringen nun ein paar schöne Tage im österreichischen Schladming», schrieb Heino zu einem Foto, das ihn in Ski–Atmosphäre zeigt. Besonders stolz berichtete er von seinem Manager Helmut Werner, der sich beim Charity–Rennen sogar auf die Piste wagte: «Mein Manager hat sich sogar auf die steile Piste getraut – das war toll!» In dem Clip fügte Heino begeistert hinzu: «Ich muss sagen: Wir sind beide gut in unserem Fach.»