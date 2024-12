Schlagerstar Jürgen Drews: Erstes Patchwork-Weihnachten steht an

Schlagerstar Jürgen Drews (79) und seine Frau Ramona Drews (51) sind «nach München gezogen». Das bestätigt die Tochter der beiden, Joelina Drews (29), im Interview mit der Münchner «Abendzeitung». Die Nachwuchssängerin wohnt schon länger dort. «Es war viel los», sagt sie über das zu Ende gehende Jahr, «vor allem durch den Umzug – das alte Nest wurde verlassen». Gemeint ist eben jener Umzug ihrer Eltern. «Jetzt haben meine Eltern auch ihre Homebase in München und haben sich tatsächlich dazu entschlossen, das Haus in Dülmen – wo sie die letzten 25 Jahre gewohnt haben – aufzugeben», verrät die 29–Jährige weiter. Der endgültige Abschied von dem Haus in Nordrhein–Westfalen steht demnach für nächstes Jahr an.