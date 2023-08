«Schlagerstrandparty 2023»: Silbereisen flirtet mit Beatrice Egli

Doch auch Fans modernerer Musik kamen bei der diesjährigen Schlagerstrandparty auf ihre Kosten. So waren als Gäste jüngere Künstler wie zum Beispiel Joelina Drews (27), Ross Antony (49) oder der Voxxclub geladen, die eigentlich mit den 80er-Jahren nicht wirklich viel am Hut haben. Deswegen regte sich im Netz teils leise Kritik an diesem «Durcheinander» der Künstler: «Ich verstehe das Konzept nicht», schrieb zum Beispiel ein Zuschauer via Facebook. Ein anderer kritisierte nicht nur die zu jungen Interpreten, sondern auch die falsche Songauswahl. Als der Jürgen Marcus-Song «Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben» aus dem Jahr 1973 zum Besten gegeben wurde, stellte ein Zuschauer die nachvollziehbare Frage: «Was hat dieses Jahr mit den 80er-Jahren gemein?»