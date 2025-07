Schlagzeuger Matt Cameron verlässt Pearl Jam

Die restliche Band wünscht dem Schlagzeuger «alles Gute»

Pearl Jam bestätigen den Ausstieg ihres Drummers ebenfalls via Instagram, indem sie seinen Abschiedsbeitrag reposten und mit folgenden Worten kommentieren: «Von einem unserer ersten musikalischen Helden in den Bands Skin Yard und den mächtigen Soundgarden bis hin zu unseren ersten Demos im Jahr 1990 war Matt Cameron ein einzigartiges und wahres Kraftpaket von Musiker und Schlagzeuger.» Er habe die letzten 27 Jahre die Pearl–Jam–Liveshows und Studioaufnahmen vorangetrieben. «Es war ein sehr wichtiges Kapitel für unsere Gruppe und wir wünschen ihm für immer alles Gute. Wir werden ihn sehr vermissen und er wird für immer unser Freund in Kunst und Musik sein. Wir lieben dich, Matt.»