Schlecht geschlafen? Die besten Beauty-Hacks für den nächsten Morgen

Der Begriff «Schönheitsschlaf» ist nicht nur ein Mythos. Im Schlaf regeneriert sich zum Beispiel unsere Haut, und Körper und Geist können sich von den Ereignissen des Alltags erholen. Doch oft kommt man überhaupt nicht auf die idealen acht Stunden Schlaf pro Nacht. Diese Tipps und Tricks helfen an Tagen, an denen man sich morgens nicht ganz so frisch fühlt.