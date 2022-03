Schleifen und Stille bei Oscars: Stars solidarisieren sich mit Ukraine

Auch weitere Stars präsentierten sich bei den Academy Awards mit dem Accessoire. So zeigten sich unter anderem Curtis' Kollege Samuel L. Jackson (73) und die Komponistin Diane Warren (65) mit der Schleife. «Aquaman»-Star Jason Momoa (42) entschied sich unterdessen für ein Einstecktuch in Blau und Gelb - den Farben der ukrainischen Flagge. Der für «The Power of the Dog» als bester Hauptdarsteller nominierte Benedict Cumberbatch (45) trug derweil einen Ukraine-Pin.