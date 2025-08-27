Schlicht, schwarz, schön: Zoë Kravitz zeigt ihre Bauchmuskeln

Harry Styles löst Liebesgerüchte ab

Seit Tagen wurde spekuliert, ob die Nähe der beiden über Freundschaft und professionelle Zusammenarbeit hinausgeht – besonders nach einem gemeinsamen Bar–Besuch in Paris. Die zwei wären nicht das erste Paar, das seine Liebesszene in die Realität überträgt. Die Gerüchte sind allerdings verstummt, nachdem Kravitz am Sonntag in Rom mit niemand Geringerem als Harry Styles (31) gesichtet wurde. Ein Fan–Video zeigt, wie die beiden vertraut eingehakt über einen Platz in der italienischen Hauptstadt schlendern. Tags darauf sollen sie sogar in einem Londoner Restaurant beim Küssen beobachtet worden sein.