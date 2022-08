Schlimmste Krise seit 1936: So veränderte Dianas Tod die Royal Family

In der Nacht zum 31. August 1997 war der Wagen, in dem die Prinzessin mit ihrem damaligen Lebensgefährten Dodi Al-Fayed (1955-1997) sass, mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Pfeiler im Autotunnel unter dem Place de l'Alma in Paris geprallt. Al-Fayed und der Fahrer Henri Paul starben noch am Unfallort, Diana wenige Stunden später an den Folgen innerer Verletzungen. In der Woche nach ihrem Tod beherrschte aber nicht nur Trauer die Menschen, vielerorts kam bald auch Wut hinzu.