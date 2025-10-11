«Schlimmster Albtraum»: Diese Nacktszene war Channing Tatum unangenehm

«Lass es einfach nicht seltsam aussehen»

Am besagtem Tag erschien er am Set in der Annahme, es gäbe einen Plan für den Umgang mit der Nacktszene. Doch Regisseur Derek Cianfrance (51) habe laut Tatum dazu gesagt: «Ja, ich weiss es nicht.» Weiter führte der «Magic Mike»–Star aus: «Und ich sage: ‹Was? Was meinst du damit, du weisst nicht, wie wir das drehen sollen?› Und er sagt: ‹Wir finden schon eine Lösung.›» Besonders unangenehm sei der Moment gewesen, in dem Tatum nackt auf ein Fahrradgestell steigen musste, da die Kamera von Nahem filmte. «Ich glaube, ich habe während des Tages dissoziiert», so Tatum.