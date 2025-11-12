«Schlimmster Tag»: Edda bluten im «Sommerhaus der Stars» die Ohren

Nach dem überraschenden Aus von Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) werden die Karten im «Sommerhaus der Stars» (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) neu gemischt. Es geht nicht nur um das in den (meisten) Spielen stärkste Paar, sondern auch die Spinnen im Netz der Allianz der Jungen. Paulina und Tommy verschwinden zum Start der neunten und vorletzten Folge grusslos. Nur bei ihren «Schosshündchen» (so der Konsens im Haus) Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) verabschieden sie sich.