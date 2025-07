«Schlümpfe»-Premiere in L.A.: Schwangere Rihanna bringt ihre Söhne mit

Hat ihr Partner das Babygeschlecht verraten?

Die neunfache Grammy–Gewinnerin war zuletzt am 28. Juni mit ihrem Partner bei der Weltpremiere des Films in Brüssel aufgetreten. In Belgien sorgte sie mit einem türkisfarbenen Chanel–Ensemble für Aufsehen, das ihren Babybauch mit transparentem Stoff in Szene setzte. Und auch Rocky sorgte für Schlagzeilen. Denn am Rande der Veranstaltung gab er in einem Interview mit «Entertainment Tonight» womöglich das Geschlecht des dritten Kindes preis. Der Rapper wurde gefragt, ob es das Mädchen ist, auf das er gewartet habe. «Ja, das ist es. Mann. Das ist es», lächelte er dazu – und hielt kurz darauf eine Schlumpfine–Puppe in die Kamera.