Schluss mit Pink: Margot Robbie zeigt sich im schwarzen «Barbie»-Look

Hollywood–Paar entschied sich für dunkle Farben

Der Hollywood–Star kam nun in Begleitung ihres Ehemanns Tom Ackerley (33) zu den Gotham Awards. Der Filmproduzent trug einen dunkelblauen Anzug. Hingucker blieb jedoch Robbies Look: Sie präsentierte ein trägerloses Prada–Kleid in Schwarz, das ihr bis unter die Knie reichte. Darüber hatte sie einen schwarz–transparenten Umhang und schwarze Handschuhe in Lackoptik an. Auch ihre offenen schwarzen Pumps waren von der Barbie–Puppe inspiriert. Ihre blonden Haare hatte die 33–Jährige in einem hohen Zopf zusammengebunden.