Schmeisst König Charles III. Prinz Andrew aus der Villa raus?

Schmeisst König Charles III. (74) indirekt seinen jüngeren Bruder Prinz Andrew (63) aus dessen Luxusanwesen, der Royal Lodge in Windsor? Glaubt man einem Bericht der britischen Zeitung «The Sun», könnte dieses Szenario schon bald eintreten. Der Hintergrund: Der Monarch will Andrew dem Bericht zufolge eine jährliche Bezuschussung von umgerechnet rund 280'000 Franken streichen. Eine nicht näher genannte Quelle habe das bestätigt: «Es sieht so aus, als ob sein Bruder ihn vertreiben will.» Der Herzog von York sei bereits gewarnt worden, dass die Gelder — die zweckgebunden für den Unterhalt der Royal Lodge verwendet werden müssen — bereits ab April gekürzt bzw. gestrichen werden könnten.