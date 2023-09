Zu Beginn der 2000er Jahre als Model für Marken wie L'Oreal oder Yves Saint Laurent tätig, trat du Mont im Jahr 2007 in der Filmkomödie «7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug» auf. In dem Film mit Otto Waalkes (75) und Mirco Nontschew (1969–2021) spielte sie Rotkäppchen. Auch in verschiedenen Reality–Formaten wie «Die Alm» auf ProSieben war du Mont im Lauf der Jahre zu sehen. Seit Oktober 2021 spielt sie in der Daily–Serie «Unter uns» bei RTL eine Hauptrolle.