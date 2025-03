«Schneewittchen»-Premiere: Auftritt einer neuen Disney-Prinzessin

Nach einer langen, von Hindernissen und Kontroversen überschatteten Produktionsgeschichte war es so weit: In der Filmmetropole Los Angeles fand am Samstag die mit Spannung erwartete Weltpremiere von «Schneewittchen» statt. Zur ersten Vorführung des Realfilm–Remakes des Disney–Klassikers «Schneewittchen und die sieben Zwerge» gaben sich mit Rachel Zegler (23) und Gal Gadot (39) die Stars des Films die Ehre.