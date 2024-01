Schneezauber: Was gehört beim Winterwandern in den Rucksack?

Mit dem Zwiebelprinzip auf Tour

In vielen Regionen werden die nicht selten ausgeschilderten Wege und Routen geräumt oder präpariert. Auch wenn fürs Winterwandern so im Regelfall keine Spezialausrüstung benötigt wird, sollten Wanderer zunächst einmal auf die geeignete Kleidung setzen. Der Deutsche Alpenverein (DAV) rät zum Zwiebelprinzip. Wie bei den Schalen einer Zwiebel können so je nach den Wetterbedingungen vor Ort einzelne Schichten abgelegt und im Rucksack verstaut werden.