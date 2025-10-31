Schnell geschminkt: Last-Minute-Ideen für das Halloween-Make-up

Wer keine Zeit für Kostüm–Shopping hatte, kann sich an Halloween mit einem coolen Make–up retten. Dafür braucht es meist nicht mehr als die eigenen Schminkutensilien. Mit diesen Last–Minute–Looks glänzen Kurzentschlossene am 31. Oktober.
Blutige Details
Den nötigen Grusel–Faktor liefern etwa blutige Augen. Diese können ganz ohne Kunstblut geschminkt werden. Dafür je ein Paar falscher Wimpern im Halbkreis unter das Auge kleben. Die entstandene Fläche – bis auf einen weissen Rand – mit rotem Lippenstift oder Liquid Lipstick auffüllen. Für ein möglichst präzises Ergebnis nicht mit dem Applikator selbst, sondern mit einem Wattestäbchen arbeiten. Nach aussen hin sollte das Rot dunkler werden, hier sind mehrere Lippenstifte gefragt. Danach ein Gloss darüber auftragen. Um den Blut–Effekt zu verstärken, eine Linie vom Auge über die Wange ziehen. Blutsprenkel machen den Look noch realistischer. Auch in und unterhalb der Nase kann blutroter Lippenstift aufgetragen werden. Die Lippen selbst dürfen ebenfalls rot strahlen – genau wie das Outfit.
Leichtes Bambi–Make–up
Wer es verspielter mag, schminkt den Bambi–Look nach. Dazu über einer Foundation Bronzer auf den Wangen und der seitlichen Stirn auftragen. Für das Augen–Make–up den Bronzer bis zur Augenbraue aufpinseln. Concealer als Grundierung auf das Lid auftragen und mit weiterem Bronzer verblenden. Falsche Wimpern geben dem Look etwas Unschuldiges. Die Nase konturieren und auf die Spitze dunkelbraunen Lidschatten oder Contouring–Puder auftragen. Mit dem gleichen Braun eine Linie bis zur Lippenmitte ziehen. Danach die Lippen braun umranden und Gloss auftragen. Zum Abschluss hellen Concealer als Punkte auf Stirn, Nase und unter die Augenbrauen tupfen. Dazu ein Outfit aus hellbraunen Teilen sowie ein Geweih–Haareif ergänzen.
Düsterer Clown–Look
Mit wenig Aufwand ist auch ein Clown–Make–up aufgepinselt. Weisse Farbe schräg unter den Augen bis zu den Wangenknochen auftragen. Ein mit weisser Farbe bedecktes Rosenholzstäbchen über der Augenmitte platzieren und auf die Haut drücken. Die entstandenen Linien auf der Stirn und unter dem Auge mit einem tiefen Schwarz nachziehen und mit einer geschwungenen Linie verbinden. Diese dann mit violettem Lidschatten betonten. Zwei schwarze Punkte untereinander auf jede Wange auftupfen und mit einem Hauch Lila umranden. Den Lippenrand nach oben hin mit einem feinen Pinsel verlängern und Schwarz anmalen. Dunkelvioletter Lippenstift verleiht dem Look den finalen Touch.
Kleine Geister
Ein schwarz–weisses Outfit lässt sich perfekt mit einem Geister–Make–up ergänzen. Den Ton geben dramatische Smokey Eyes an, danach braucht es keine Pinsel mehr. Stattdessen mit dem Zeigefinger weiss–schimmernde Farbe aufnehmen und auf das Gesicht tupfen – so entsteht das Gewand der Geister. Mit einem Kajalstift kleine Gesichter ergänzen. Schwarzer Lippenstift rundet das Gesamtbild ab.