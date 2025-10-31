Schnell geschminkt: Last-Minute-Ideen für das Halloween-Make-up

Blutige Details

Den nötigen Grusel–Faktor liefern etwa blutige Augen. Diese können ganz ohne Kunstblut geschminkt werden. Dafür je ein Paar falscher Wimpern im Halbkreis unter das Auge kleben. Die entstandene Fläche – bis auf einen weissen Rand – mit rotem Lippenstift oder Liquid Lipstick auffüllen. Für ein möglichst präzises Ergebnis nicht mit dem Applikator selbst, sondern mit einem Wattestäbchen arbeiten. Nach aussen hin sollte das Rot dunkler werden, hier sind mehrere Lippenstifte gefragt. Danach ein Gloss darüber auftragen. Um den Blut–Effekt zu verstärken, eine Linie vom Auge über die Wange ziehen. Blutsprenkel machen den Look noch realistischer. Auch in und unterhalb der Nase kann blutroter Lippenstift aufgetragen werden. Die Lippen selbst dürfen ebenfalls rot strahlen – genau wie das Outfit.