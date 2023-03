Schnelle Hilfe: Was tun, wenn ich Smartphone verloren habe?

Darüber hinaus kann das Hinterlegen eines Kontakts in der Schutzhülle des Geräts, etwa in Form eines Stickers auf dem Gerät oder seiner Schutzhülle, sinnvoll sein. Zu guter Letzt sollte man die IMEI-Nummer (International Mobile Station Equipment Identity) seines Smartphones kennen, also den Code, der jedes Mobiltelefon eindeutig identifiziert. Er steht in der Regel auf der Verpackung des Geräts oder kann in der Telefon-Funktion per Eingabe der Zeichenfolge *#06# abgerufen werden. Auch seine Rufnummer und SIM-Kartennummer sollte man kennen.