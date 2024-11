Schock-Diagnose: Bayern-Torhüterin Mala Grohs an Krebs erkrankt

Sie müsse sich nun nach den abschliessenden Untersuchungen in Behandlung begeben und werde deswegen ihrem Team auf unbestimmte Zeit fehlen, so Grohs. Sie sei aber «grundsätzlich sehr optimistisch gestimmt» und bei ihren Ärzten in München in den besten Händen. Noch am vergangenen Dienstag hatte die gebürtige Münsteranerin im Champions–League–Spiel gegen Valerenga Oslo (3:0–Sieg der Bayern) 90 Minuten zwischen den Pfosten gestanden.