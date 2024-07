Schock für Bill Kaulitz: Sein Haus in Los Angeles steht unter Wasser

Schock für Bill und Tom Kaulitz (34): Die Zwillingsbrüder sehen sich nach ihrem Urlaub in Europa mit einer Katastrophe zuhause in Los Angeles konfrontiert. Wie sie in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» berichten, gab es während ihrer Abwesenheit in Bills Haus einen Wasserschaden, der das Haus vorerst unbewohnbar gemacht hat. Besonders betroffen von dem Unglück ist offenbar das frisch eingerichtete Studio der beiden. Zudem soll ungefähr die Hälfte des Hauses geflutet sein. Viele persönliche Erinnerungsgegenstände seien dem Wasserschaden zum Opfer gefallen.