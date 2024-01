Schock für die Fans: Darum verlässt Christian Polanc «Let's Dance»

Christian Polanc hat «zu viele andere wichtige Aufgaben»

«Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich nicht bei ‹Let›s Dance' dabei! Und nein, ich bin nicht in froher Erwartung!», kommentiert Polanc die News auf Instagram und spielt damit auf seine schwangeren Kolleginnen an. Auch Isabel Edvardsson (41), Renata Lusin (36) und Christina Luft (33) fehlen dieses Jahr in der Profi–Riege, sie erwarten allesamt Nachwuchs.