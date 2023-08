Serie mehrfach Emmy–nominiert

Die Serie, die in Deutschland zuletzt bei MGM+ zu sehen war, nimmt in fiktiven Geschichten das Leben der russischen Langzeit–Regentin Katharina der Grossen (1762–1796) aufs Korn. Seit Sendestart 2020 konnte «The Great» nicht nur eine weltweite Fangemeinde hinter sich vereinen, sie überzeugte auch TV–Kritiker durch ihre unkonventionelle Herangehensweise an das Leben Russlands langjährigster Herrscherin. So erzielte die Serie bislang unter anderem sieben Emmy–Nominierungen, gewann 2022 einen Emmy für die Kostüm–Ausstattung und verhalf Hauptdarstellerin Elle Fanning (25, Katharina die Grosse) 2021 und 2022 zu je einer Golden–Globe–Nominierung. Umso unverständlicher, dass die Serie nun eingestellt werden soll. Zu den Gründen äusserte sich der Streamingdienst Hulu bislang nicht.