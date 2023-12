Schock für Kevin De Bruyne: Einbruch in seine Villa in Belgien

Schockmoment für Fussball–Superstar Kevin De Bruyne (32). Wie unter anderem die britische «Daily Mail» berichtet, wurde das belgische Haus des Mittelfeldmotors in Diensten von Manchester City von Einbrechern verwüstet. Zum Zeitpunkt des Einbruchs am vergangenen Samstag waren De Bruyne, seine Frau Michèle Lacroix und die drei gemeinsamen Kinder allerdings nicht vor Ort. Der Starspieler befindet sich momentan mit seiner Mannschaft in Saudi–Arabien.