Schock für Mick Jaggers Verlobte: Sie wurde in London angegriffen

Melanie Hamrick (38), die Verlobte des Rolling–Stones–Sängers Mick Jagger (82), hat auf Instagram öffentlich gemacht, dass sie bei einem Vorfall im Londoner Nobelviertel Mayfair körperlich attackiert wurde. Der Vorfall ereignete sich offenbar bei einem Besuch eines Privatclubs.
Emotionale Instagram–Story über den brutalen Angriff
«Das ist unglaublich schwer zu teilen, aber ich wurde heute Abend bei einem Besuch bei Annabel's in Mayfair körperlich angegriffen», schrieb Hamrick in einer inzwischen verschwundenen Instagram–Story, wie die "Daily Mail" berichtet.
Unklar ist offenbar, ob sich der Angriff innerhalb oder ausserhalb des Clubs ereignete. Sie fuhr dem Bericht zufolge fort: «Ich bin meinen Freunden so dankbar, dass sie mich beschützt haben. Zwei Personen haben mich von hinten gepackt – und Gott sei Dank gab es gute Menschen, die eingeschritten sind und mir geholfen haben.»
Hamrick, die seit 2014 mit Rockstar Mick Jagger liiert ist, schrieb ausserdem, sie sei «erschüttert, traurig und untröstlich darüber, dass Menschen einander auf diese Weise behandeln können».
Polizei ermutigt zur Anzeige
Die Metropolitan Police London bestätigte gegenüber dem "Standard", dass sie über den Vorfall durch Social–Media–Posts informiert sei und Hamrick ermutigt habe, eine formelle Anzeige zu erstatten.
Ein Sprecher der Polizei erklärte dazu: «Die Metropolitan Police setzt sich entschlossen für die Bekämpfung von Kriminalität im Londoner West End ein – insbesondere von Gewalt gegen Frauen und Mädchen – und ist sich der traumatischen Auswirkungen bewusst, die Vorfälle dieser Art für Betroffene haben können.»
Hamrick kam mit dem Schrecken davon
Hamrick kam offenbar bei dem Vorfall mit dem Schrecken davon. Mick Jagger äusserte sich bisher noch nicht dazu. Hamrick beendete 2019 nach 15 Jahren ihre Karriere als Tänzerin beim American Ballet Theatre. Mit Jagger hat sie einen gemeinsamen Sohn, der 2016 zur Welt kam.