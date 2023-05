Ferienwohnung oder Hotel für den Übergang

Das Haus sei «lebensgefährlich» und unbewohnbar. Deshalb müsse die Familie nun so schnell wie möglich eine neue Bleibe finden. «Es ist schwer, eine grosse Familie einfach zu entwurzeln, besonders wenn man sich so krank fühlt. Aber jetzt werden wir das Haus so schnell wie möglich räumen.» Spelling berichtet, dass zur Übergangslösung eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer angedacht sei. Zum Glück sei das befallene Haus nur gemietet gewesen, so dass man schnell ausziehen könne. Auch eine Mieterversicherung sei vorhanden. «Ohne sie wären wir verloren.»