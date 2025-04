Wegen Atemnot

Schock in Osterferien: Norwegische Königin Sonja muss in die Klinik

Sorge um die norwegische Königin: Sonja ist am Ostermontag aus den Osterferien in eine Klinik geflogen worden. Sie leide an Atemnot, teilte der Palast dazu mit. Erst im Januar musste die Königin im Krankenhaus behandelt werden.