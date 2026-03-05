Schock über die Iran-Angriffe: Elena Miras will Therapie machen

Stark bleiben für ihre Tochter

Während des Aufenthalts in Abu Dhabi habe sie «sehr grosse Angst» gehabt, schildert Miras in einer weiteren Instagram–Story. Für ihre Tochter habe sie aber stark sein müssen, die ebenfalls keine leichte Zeit gehabt habe: «Aber Kinder sind stärker, als man denkt. Ich habe einfach versucht, ihr Sicherheit zu geben und ihr zu zeigen: Mama ist da, egal was passiert.» Auch beim Rückflug habe sie noch Angst gehabt, «die Erleichterung kam erst richtig, als wir die Gefahrenzone verlassen haben.»