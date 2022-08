Hollywood-Star Ashton Kutcher (44, «Two and a Half Men») hat im US-Fernsehen enthüllt, dass bei ihm vor zwei Jahren eine seltene Krankheit diagnostiziert worden ist. Der Star von Sitcoms wie «Die wilden Siebziger» und «The Ranch» litt demnach an «einer super seltenen Form der Vaskulitis», wie er in der Survival-Serie «Bear Grylls: Stars am Limit» verriet. Die Autoimmunerkrankung führt oftmals zu Entzündungen der Blutgefässe. Spezifisches zu seiner Diagnose enthüllte Kutcher nicht.