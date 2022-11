Wichtiger Schutz für Sportler

«Wichtig für uns im Sport ist, da unsere Haut strapaziert wird, dass wir nichts an unseren Körper kaputt machen, was man mit gewissen Produkten kann», erklärt Neuer den Hintergrund für die eigens entwickelte Pflegelinie. «Ich bin fast nur draussen. Trainiere in der Sonne, spiele meine Matches. Egal ob Sommer oder Winter - es kommen immer Strahlen durch. Es ist ganz wichtig, dass man auf sich aufpasst», sagt zudem Kerber in dem Spot.