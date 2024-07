Schockierendes Geständnis: TikTok-Star Lena Mantler wurde vergewaltigt

Als Teenager wurden die Zwillinge Lisa und Lena Mantler (22) mit ihren Tanzclips zu Web–Stars. Inzwischen gehen sie getrennte Wege. Während sich Lisa mit ihrem Ehemann gerade auf ihr erstes Kind freut, ist Lena nach New York gezogen. Bei ihren 21 Millionen Followern meldete sie sich nun mit einem emotionalen Statement, in dem sie die ständige Diskussion über ihre Sexualität thematisiert und offenbart, dass sie in jungen Jahren von einer Frau vergewaltigt wurde.