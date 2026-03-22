«Schockzustand»: Stuckrad-Barre distanziert sich von Christian Ulmen

In einem Instagram–Beitrag und im Gespräch mit den «Tagesthemen» hatte Fernandes kürzlich eine Dunkelfeldstudie des BKA angesprochen. «Also ungefähr fünf Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt werden zur Anzeige gebracht. Bei digitaler Gewalt sind es 2,4 Prozent. Und alle Juristen und Juristinnen, mit denen ich gesprochen habe, berichten mir davon, dass die Anzeigen fallen gelassen werden, dass den Opfern nicht geholfen wird», sagte sie den «Tagesthemen». Sie habe das Gefühl, «dass wir hier etwas im System haben, das nicht funktioniert» und dass «Deutschland ein absolutes Täterparadies» sei.