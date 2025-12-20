Schon für den Sommer planen: Günstige Flüge für den Strandurlaub 2026

Wohin soll es im nächsten Sommerurlaub gehen? Während für viele Menschen erst noch der Winterurlaub ansteht, stellen sich geübte Frühbucherinnen und Frühbucher diese Frage schon jetzt. Die Reisesuchmaschine Kayak hat durchschnittliche Preise für Hin– und Rückflugtickets in der Economy mit Abflug an einem deutschen Flughafen ermittelt. Bei diesen Zielen in Europa können Reisende zwischen dem 1. Juni 2026 und dem 15. September 2026 aktuell mit Abflug an einem deutschen Flughafen wohl mit Schnäppchen rechnen.