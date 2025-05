Schon im siebten Monat: Stephanie Stumph erwartet ihr zweites Kind

Nach zwei Monaten Mutterschutz will sie wieder drehen

In eine lange Babypause will sich die Tochter von Wolfgang Stumph (79) aber nicht verabschieden. «Ich arbeite jetzt bis zum Schluss so weiter, und nach zwei Monaten Mutterschutz fange ich wieder an zu drehen.» Sie liebe ihren Job und sei «nicht die geborene Mama», die nur auf dem Spielplatz abhängen wolle. Ohne berufliche Aufgaben würde sie «unglücklich werden», bekennt Stumph, die schon in jungen Jahren neben ihrem Vater vor der Kamera stand.