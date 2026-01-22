Schon letzten Herbst: Katja Riemann ist erstmals Oma geworden

Schwangerschafts–News im letzten Sommer

Die Schwangerschaft hatte Katja Riemann im vergangenen Sommer öffentlich gemacht, ebenfalls in einem Podcast. In «Studio 9» des Deutschlandfunk Kultur plauderte sie im Juni 2025 über das gemeinsame Theaterprojekt mit ihrer Tochter und liess dabei die Baby–Bombe platzen: «Es gibt noch eine dritte Generation in dieser Produktion – meine Tochter ist nämlich schwanger. Wir sind also drei Frauen. Eine ganz kleine Frau wird da gerade gebacken.» Einen Monat später zeigte sich Paula dann bei der Premiere des Stücks im Berliner Renaissance–Theater mit deutlich sichtbarem Babybauch.