Schön oder scheusslich? Rihannas Balenciaga-Kleid sorgt für Aufsehen

Rihanna (37) und ihr Partner ASAP Rocky (37) haben am Sonntagabend bei den Gotham Independent Film Awards in New York City einen Überraschungsauftritt hingelegt. Dieser sorgte allerdings für geteilte Meinungen – Grund war das voluminöse Kleid der Sängerin
Während «Harper's Bazaar» Rihannas Style als einen der «herausragendsten Looks» des Abends bezeichnete, kritisierte «Daily Mail» ihn als einen ihrer schlechtesten aller Zeiten.
Rihanna setzte auf Balenciaga, Rocky auf Chanel
Bereits die Farbwahl von Rihannas Outfit überraschte: In den vergangenen Wochen setzte sie vorwiegend auf Schwarz–Weiss–Looks. Doch nun erschien sie in einem leuchtend pinkfarbenen Kleid von Balenciaga by Pierpaolo Piccioli. Es zeichnete sich durch ein trägerloses, blasenartiges Oberteil aus, das sich zur Taille hin leicht verjüngte, bis es auf einen ähnlich voluminösen Rock traf. Dieser wölbte sich bis zum Boden und ging in eine lange Schleppe über. Diese musste bei der Ankunft sogar von helfenden Händen getragen werden.
Passend zu ihrem opulenten Dress trug Rihanna eine hellrosa Kappe und geraffte schwarze Lederhandschuhe. Ihr Schmuck bestand aus einer goldenen Halskette mit pinken und violetten Edelsteinen, tropfenförmigen Ohrhängern und einem Diamant–Ohrclip von Briony Raymond.
Rapper ASAP Rocky wählte einen schwarzen Anzug von Chanel, bestehend aus einem langen Blazer und einer geraden Hose. Dazu kombinierte er ein weisses Hemd, eine schwarz–weisse Krawatte, eine schwarze gesteppte Ledertasche, Diamantohrringe und dunkelblaue Brogues mit dem in die Zehenkappe geprägten Chanel–Logo. Im September hatte das Paar sein drittes Kind begrüsst, eine Tochter names Rocki.
Starpower auf dem roten Teppich
Zu den Gotham Awards, mit denen die Award–Saison begonnen hat, erschienen viele weitere Stars wie Alec und Hilaria Baldwin, Adam und Jackie Sandler, Hugh Jackman, Kate Hudson, Jacob Elordi , Jeremy Allen White, Benicio del Toro, Naomi Watts, Ethan Hawke, Jennifer Lawrence und Kristen Stewart.