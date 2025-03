Schon seit Jahren: Sexflaute bei Khloé Kardashian

«Ich komme wieder zurück zu Stufe eins» – so beschreibt Khloé Kardashian (40) ihr Sexleben in der neuesten Folge der Realityshow «The Kardashians». Die zweifache Mutter spricht in der Episode vom 20. März mit überraschender Offenheit über ihre Sexflaute seit «so vielen Jahren», wie unter anderem das «People»–Magazin berichtet. «Ich hatte einfach schon seit langer Zeit keine Intimität mehr», gesteht sie weiter und bezeichnet sich scherzend als «wiedergeborene Jungfrau».