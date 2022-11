Schöneberger zunächst solo bei RTL: Günther Jauch mit Corona infiziert

Im April 2021 hatte sich Jauch erstmals mit dem Virus angesteckt und fiel auch damals bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» aus. «Ich weiss nicht, wieso das so ist, aber immer, wenn es los geht mit ‹Denn sie wissen nicht, was passiert›, schaut bei mir das Coronavirus um die Ecke», sagte er in einer Video-Botschaft am Samstag. Weiter erklärte Jauch, dass er am Freitagabend schon auf dem Weg nach Köln gewesen sei «und da habe ich gemerkt: Da stimmt etwas nicht und zack».