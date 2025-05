«Schöner als England»: Darum zieht Lilly Becker nach Düsseldorf

Deutschland bietet Lilly Becker auch karrieretechnisch bessere Aussichten. Als amtierende Dschungelkönigin hat sie hier eine Popularität erreicht, die sich beruflich nutzen lässt. «Ich mache mir nicht so viel Gedanken über mich selbst. Aber ich komme natürlich mit meinem Sohn», erklärt sie pragmatisch ihre Beweggründe. Dass ihr Sohn in Deutschland automatisch mehr Aufmerksamkeit bekommen wird, macht Lilly keine Sorgen. «Er wird auf die Schule gehen, und dort ist er nicht der Einzige, der einen berühmten Vater hat. Das wird alles okay und ich schätze, es wird nicht so sein, dass er auf den roten Teppich geht», glaubt das ehemalige niederländische Model.