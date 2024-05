«Schönster Mann»: So süss gratuliert Leyla Lahouar ihrem Mike Heiter

Nachdem sie sich im Januar im Dschungelcamp kennengelernt hatten, feiert Leyla Lahouar (27) nun zum ersten Mal den Geburtstag ihres Lovers Mike Heiter. Der Realitystar wird am 13. Mai 32 Jahre alt. «Happy Birthday to the most beautiful man in the world», schreibt die ehemalige «Ex on the Beach»–Teilnehmerin auf Instagram. Dann fährt sie auf Deutsch fort: «Auf ganz viele schöne Momente und Geburtstage, die wir ab jetzt zusammen verbringen werden.»