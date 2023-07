König Charles III. (74) ist Rahmen der Holyrood-Woche in Schottland erneut symbolisch gekrönt worden. Nachdem der britische Monarch und seine Ehefrau, Königin Camilla (75), am 6. Mai in London gekrönt worden waren, wurden Charles am heutigen 5. Juli in Edinburgh die schottischen Königsinsignien überreicht. Bei den Feierlichkeiten gab es jedoch Proteste.