Schreckmoment: Channing Tatum postet Foto aus dem Krankenhaus

Tatum will für Filmrollen nicht mehr zunehmen

Tatum dokumentierte den Prozess auf seinem Instagram–Kanal und zeigte dort mit mehreren oberkörperfreien Fotos seine drastische körperliche Veränderung. Gleichzeitig erklärte er seinen Fans jedoch, dass er seinem Körper solche extremen Gewichtsschwankungen in Zukunft nicht mehr zumuten wolle. In dem Post schrieb er, das erste Foto zeige ihn aktuell mit rund 93 Kilogramm, das zweite mit etwa 107 Kilogramm für den Film «Josephine» und das dritte mit rund 78 Kilogramm für den Film «Der Hochstapler – Roofman».