Ein unerholsames Ferienende für die Queen Consort Camilla (75): Auf ihrem Flug zurück aus dem indischen Kurort Soukya kam es zu einem Vogelschlag. Nach Informationen der «Daily Mail» wurde das Flugzeug, in dem sich die Königsgemahlin befand, von einem Vogel getroffen und schwer an der Nase beschädigt. Dem Bericht zufolge befand sich die Gemahlin von König Charles III. (73) auf einem British-Airways-Flug von Bangalore nach London-Heathrow, als die Boeing 777-200ER im Landeanflug am Freitagmittag, um kurz vor 13 Uhr Ortszeit, mit dem Vogel zusammenstiess. Bilder zeigen die Heftigkeit des Zusammenstosses: An der Spitze der Flugzeug-Nase sind eine grosse Delle und Blut des Vogels zu sehen.