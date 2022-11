Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ist tot. Das gaben die Verlage Suhrkamp und Hanser am Freitag bekannt. Demnach ist Enzensberger am Donnerstag, nur 13 Tage nach seinem 93. Geburtstag in München verstorben. «Als Lyriker, Essayist, Biograph, Herausgeber und Übersetzer war er einer der einflussreichsten und weltweit bekanntesten deutschen Intellektuellen», heisst es in der Trauermeldung über den 1929 im bayerischen Allgäu geborenen, studierten Literaturwissenschaftler und Philosophen.