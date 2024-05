Schriftsteller Salman Rushdie zu Gast in «Das Literarische Quartett»

Im August 2022 wurde Rushdie in New York mit einem Messer angegriffen und überlebte nach einer Notoperation nur knapp. Der Schriftsteller ist seither auf dem rechten Auge blind. Ein halbes Jahr nach dem Attentat begann er mit der Arbeit an seinem autobiografischen Werk «Knife. Gedanken nach einem Mordversuch», das am 16. April 2024 erschien. In «Knife» führt er ein fiktives Gespräch mit seinem mutmasslichen Angreifer, Hadi Matar aus New Jersey. Im realen Leben hat er noch nicht mit ihm gesprochen, jedoch könnte er ihm im für Herbst erwarteten Prozess gegenübertreten. Das Verfahren wurde verzögert, weil die Anwälte des Anklagten die Prüfung von Rushdies Buch forderten. Es könne als Beweismaterial dienen.