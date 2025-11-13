«Schrotthaufen»: Bill Kaulitz hat sein Nachbarhaus gekauft

Diese Einschätzung scheint in Anbetracht der weiteren Ausführungen keineswegs übertrieben. Bei dem Objekt handelt es sich um Bills Nachbarhaus in Los Angeles – und das befindet sich offenbar in katastrophalem Zustand. «Man geht rein und denkt sich: Wow, jetzt haben wir viel Geld ausgegeben für einen ganz schönen Haufen Scheisse», empört sich Tom, der mit Heidi Klum (52) verheiratet ist.